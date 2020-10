Le Sénégal peut-il se qualifier au Mondial 2022 ?

La cuisante défaite 3-1 face aux Lions de l’Atlas du Maroc vendredi dernier (9 octobre), a remis en cause la capacité des Lions du Sénégal à aller chercher les grandes nations du football. Cette contreperformance n’est pourtant que là 6ème d’Aliou Cissé à la tête des Lions de la Téranga, mais déjà il y a des murmures. Si la question pour une qualification à la prochaine CAN ne se pose pas, il y a un grand doute sur la capacité de la première nation africaine à élever son niveau de jeu contre certains adversaires. Avec un jeu très prévisible axé sur Sadio Mané, les Lions de la Téranga peuvent –ils être du rendez-vous de Qatar en 2022 ?Passé une fois sur les bancs du Sénégal en 2012, Aliou Cissé a progressivement pris le flambeau de la direction de l’équipe vice-championne d’Afrique (2019). Intérimaire d’abord, il est passé par les catégories d’âge avant de recevoir la clé de la sélection A en 2015. Par la suite tout est allé très vite pour le natif de Ziguinchor au Sénégal. Une ville où on retrouve des amateurs de casino en ligne . Il va attirer à nouveau les regards de férus du cuir rond sur le pays de la Teranga. Tôt, le Sénégal sera craint avec sa pléthore de joueur évoluant dans les grands championnats européens avec à sa tête le joueur de Liverpool Sadio Mané. L’ancien capitaine du Sénégal a sous la main une vraie mine d’or, un bon effectif, soit la meilleure depuis celle qui était en finale de la CAN 2002 et quart de finale de la Coupe du Monde de la même année qui s’est jouée en Corée puis au Japon. Aliou Cissé en était d’ailleurs le capitaine.Malgré une Coupe d’Afrique ratée en 2017 avec la sélection sénégalaise, Aliou Cissé a repris assez tôt son bâton de pèlerin pour se qualifier au Mondial 2018, joué en terre russe. Très attendu, le Sénégal a une nouvelle fois déçu en se faisant éliminer tôt de la compétition d’une poule où il pouvait se qualifier.Après cette prestation pâle de Kremlin, l’équipe sénégalaise s’est présentée une nouvelle fois à la CAN en 2019, dans la peau de favorite. Malgré une défaite en phase de poule contre l’Algérie, elle réussira à se hisser en finale tout de même, mais va se casser la dent face aux mêmes adversaires du premier tour. Face aux Fennecs de l’Algérie, le Sénégal n’a pu rien faire à nouveau. Un but de Bounedjah dès la deuxième minute du jeu et le tour est joué. Après 2002, le Sénégal a perdu une nouvelle finale de la CAN.En pleine progression, les sénégalais ont toujours montré de faiblesse face à certaines adversaires d’un certain calibre. Pourront t-il alors franchir la barrière des matchs de barrages ?Après les tours préliminaires, place sera place aux matchs de poules des éliminatoires du mondial 2022 qui devraient débuter au cours du moins de novembre prochain, mais reportées à cause de la propagation du coronavirus. Logé dans le groupe H, le Sénégal devrait s’en sortir aux côtés du Congo, de la Namibie et du Togo. Il n’y a aucun souci à se faire à ce niveau, car les sénégalais ont toujours su comment hausser leur jeu et se sortir de certains pièges face à des équipes qui sont ‘’inférieures’’ à elle. La grande question se situe au niveau des matchs de barrages.Dix au total, ce sont les premiers de chaque poule qui vont jouer les matchs de barrages, et qui parle de premiers, évoquent par la même occasion les meilleurs du continent. Avec toutes les difficultés rencontrées jusque là face aux grands du continent, Aliou Cissé et ses poulains pourront t-il réussir à passer ce cap ? Sur les 6 défaites enregistrées, 3 l’ont été contre des pays de l’Afrique du Nord, dont deux face à l’Algérie. Que va-t-il alors se passer si le sort les remettait ensemble ?Face au Maroc, ils ont dû courber l’échine également, même si c’était un match amical sans Mané et sans Mendy, le gardien de but de Chelsea. Il n’est pas non exclu que les deux se rencontrent. La seule possibilité pour éviter ces chocs est le classement FIFA. S’il faut tenir compte de ça, alors ces chocs sont évitables. Il y a aussi un bémol, dans le top 5 au classement FIFA, les sénégalais ont déjà battu la Tunisie à la dernière CAN pour se hisser en finale.