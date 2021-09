Le Sénégal souhaite attirer le marseillais Boubacar Kamara

Dans quelle Équipe nationale évoluera le milieu de 21 ans de l'Olympique de Marseille ? Pour le moment rien n'est encore sûr malgré ses 9 sélections en Équipe de France espoirs. Le jeune phocéen n'a pour le moment pas été appelé en A par Didier Deschamps. Un motif d'espoir pour la Fédération Sénégalaise de Football qui compte bien tenter sa chance pour le joueur polyvalent afin de l'attirer dans la tanière.





Comme l'indique le quotidien marseillais la Provence, la FSF serait prête à lui dérouler "le tapis rouge''. Et le Sénégal a tous les raisons d'espérer. Le joueur de 21 ans n'entre plus dans les plans de Sylvain Ripoll qui ne l'a plus convoqué lors des derniers rassemblements de l'Équipe de France Espoirs et les postes de milieux de terrain et en équipe A, les postes de défenseurs centraux et de milieux de terrain sont bien garnis.