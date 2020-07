Le show Zlatan après la victoire face à la Juve: “Je suis président, entraîneur et joueur à la fois”

Zlatan fait son Show avec AC Milan

Zlatan a fait du Zlatan après la victoire renversante du Milan AC face à la Juventus. Buteur sur penalty, l’attaquant suédois a sorti une punchline dont il a le secret pour laisser planer le doute sur son avenir.

"On va voir. J'ai encore un mois pour m'amuser. Il y a des choses qui se passent ici sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Je regrette pour les supporters. C’est peut-être la dernière fois qu’ils me voient en live. Lisez entre les lignes", a déclaré "Ibra", 38 ans, interrogé par la chaîne Dazn sur la suite de son aventure milanaise après la victoire des Rossoneri contre la Juventus (4-2).





Depuis plusieurs mois, les médias sportifs italiens évoquent l'arrivée cet été de l'Allemand Ralf Rangnick avec une double casquette d'entraîneur et de directeur sportif. Si cette décision était confirmée, il impliquerait un probable départ de Paolo Maldini, directeur technique, et de l'entraîneur Stefano Pioli, deux hommes avec lesquels Ibra entretient de bons rapports.