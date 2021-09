Le skate à l'honneur au Consulat à Paris

Une grande journée dédiée à la culture skate aura lieu ce samedi au Consulat, spot culturel et festif de Paris. Avec Evan Mock en guest.



Spot culturel du 11e arrondissement de Paris, le Consulat va se transformer samedi en haut lieu artistique et sportif dédié à la culture skate, encadré par la marque RVCA.



La journée de samedi sera très intense puisque le Consulat accueillera des expositions photos skate et surf, des projections vidéo, des installations artistiques, une démonstration de skate, des sérigraphies, le tout accompagné de lives musicaux.



Le mannequin, acteur (il a joué dans la série Gossip Girl) et skateboardeur Evan Mock est prévu pour être l'ambassadeur de l'évènement. Il assistera à ce show parisien et en profitera pour tourner des séquences inédites en skate dans les rues de la capitale pour sa prochaine vidéo. L'Américain, originaire d'Haleiwa sur le North Shore d'Oahu à Hawaii, lancera par ailleurs sa propre collection.



Le skateboardeur américain Zach Allen, accompagné du photographe Mark Oblow, sera de la partie pour présenter ses oeuvres. Les skateurs pros Victor Campillo et George Poole seront également présents pour assurer le show.



Le Consulat sera ouvert samedi de midi à minuit, en entrée libre.