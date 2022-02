Le social, l’autre terrain de jeu des Lions

La campagne victorieuse du Sénégal à la 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football a davantage mis en lumière l’autre terrain de jeu des Lions que constitue le social, domaine dans lequel plusieurs membres s’investissaient depuis quelques années sans tambour ni trompettes.







Avant le triomphe du Sénégal à Yaoundé, le 6 février dernier, Sadio Mané s’était assuré une belle publicité auprès des populations de Bafoussam (ouest du Cameroun) en prenant en charge les frais médicaux d’un enfant victime d’un accident de la circulation.

Une information rapportée par des médias camerounais et ensuite relayée abondamment par d’autres médias, sénégalais et même internationaux.

Le leader technique des Lions n’a pourtant fait parler que son cœur, comme il l’a fait souvent fait pour son village natal de Bambaly (sud), qu’il a réussi à faire sortir de son anonymat et de son manque d’infrastructures sociales de base.

Il y a construit une mosquée, un lycée et un hôpital modernes, des infrastructures de premier plan qui ont contribué à améliorer les conditions de vie de son village d’origine de Bambaly.

Si la renommée de Mané a permis d’amplifier à la hauteur de son talent les investissements qu’il a consentis, ses camarades de l’équipe nationale ne sont pas en reste. Et avec le temps et les années, les Lions ont investi le social pour en faire un véritable terrain de jeu.

Cadre parmi les cadres de la sélection, Idrissa Gana Guèye du Paris-Saint-Germain (élite française) profite de chacun de ses séjours avec la sélection nationale ou de ses vacances pour renouveler son engagement auprès des populations sénégalaises et des siens et investir dans le social, à travers sa fondation "For Hope".

En novembre dernier, par exemple, en marge des deux dernières journées de la seconde phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, il avait fait un don de matériels médicaux au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Ce département a reçu du milieu international sénégalais 45 extracteurs d’oxygène, 6000 tests antigéniques, 20.000 masques FFP2, 2000 masques chirurgicaux et 2280 flacons de gels hydroalcooliques, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

"J’avais mis en place une cagnotte et beaucoup d’internationaux sénégalais comme d’autres nationalités ont adhéré. Cela nous a permis d’acheter ce matériel médical destiné à tous les Sénégalais mais aussi pour parer à une éventuelle quatrième vague de la pandémie. For Hope œuvre pour le bien de tous et est dans d’autres actions comme les projets d’électrification rurale, des branchements d’eau potable", avait expliqué le milieu du PSG.

Parmi les joueurs ayant contribué à cette action de bienfaisance, il y a justement Sadio Mané, mais aussi Demba Ba, un de ses anciens devanciers chez les Lions, l’Ivoirien Salomon Kalou, ses coéquipiers du PSG, Thilo Kehrer, Presley Kimpembe, Julian Draxler et Colin Dagba.

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, né en France de parents originaires du Sénégal, n’est pas le dernier des Lions du football à s’engager dans le domaine du social, lui qui a fait don en juin dernier de deux ambulances médicalisées et de matériel médical au village de Ngano, situé dans le nord du Sénégal.

Des exemples qui ont inspiré les plus jeunes, dont Pape Matar Sarr, qui vient souvent en aide à son premier club de Thiès, Walidaan. Famara Diédhiou est lui souvent au chevet des crèches.

D’autres footballeurs sénégalais qui ne sont plus appelés en sélection, comme Babacar Khouma, investissent également le même créneau.

Natif de Rufisque, ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar, l’attaquant évoluant en Turquie a lui aussi offert une ambulance aux habitants de son quartier.

Cette posture sociale n’est toutefois pas l’apanage des footballeurs puisque le basketteur Gorgui Sy Dieng, évoluant en NBA (ligue nord-américaine de basket-ball), est l’un des plus grands bienfaiteurs des structures sanitaires nationales.