Le sport à suivre ces prochaines semaines

Avec plusieurs grands combats organisés chaque semaine et dont certains jouent des titres mondiaux, l'UFC sera comme toujours et à longueur d'année, l'un des grands instants à suivre en 2022. Le calendrier est complet et les plus grands combattants de la planète attendent leur tour pour s'ériger au rang des meilleurs, en fonction des catégories de poids, bien entendu !



Attendre la finale de la Ligue des Champions



Les prochaines semaines permettront bien entendu de découvrir quelles équipes auront la part belle et l'opportunité de soulever, sur la dernière marche, la fameuse Coupe aux grandes oreilles.



Parmi les favoris, on compte comme toujours le Real Madrid ou le Bayern Munich, deux équipes habituées aux joutes continentales et aux gains dans les matches couperets. L'attente promet d'être longue et le suspense, tout aussi important…



Le Tour de France



Que l'on suive particulièrement ou non le cyclisme, le Tour de France est un événement unique qu'il est presque logique de regarder à longueur des trois semaines de compétition. Pour les meilleurs grimpeurs de la planète, remporter la Grande Boucle sonne comme le réel objectif d'une vie et cette saison comme lors de la précédente, ils voudront succéder à Tadej Pogacar, le jeune slovène qui marche sur l'eau depuis de nombreux mois.









Pour la beauté des paysages français, l'enjeu de la course et les rebondissements permanents au fil des trois semaines, le Tour de France est un événement unique et que l'on suivre assidûment le cyclisme ou non, se trouver devant est toujours intéressant durant les longues après-midi de l'été.





La Coupe du monde de football







En cette année 2022 et après la tenue des Jeux Olympiques d'hiver, la prochaine Coupe du monde est probablement l'événement sportif le plus attendu par les amateurs de sports. Pour la première fois, une CDM va se disputer sur le sol d'un pays du Moyen-Orient et également pour une grande première, en hiver !







La France y défendra son titre acquis de bien belle manière en Russie en 2018 et d'autres grandes nations mondiales voudront elles aussi, participer à la fête et pourquoi pas, soulever le trophée. Pour sa dernière participation avec l'Argentine, Leo Messi voudra cocher la dernière case d'un palmarès long comme le bras et enfin, réussir à obtenir le graal suprême avec la sélection albiceleste.