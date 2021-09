Le Sud-Africain Duane Vermeulen rejoint l'Ulster

Le numéro huit sud-africain Duane Vermeulen revient en Europe. Il a signé un contrat de deux ans avec les Irlandais de l'Ulster.



L'Ulster a annoncé l'arrivée, après le Rugby Championship et les tests de novembre, de Duane Vermeulen. Le troisième-ligne centre sud-africain (35 ans, 55 sélections), champion du monde en 2019, s'est engagé pour deux saisons, soit jusqu'en 2023, avec la province irlandaise.



Après son passage à Toulon (2015-2018) puis en Top League japonaise, Vermeulen était rentré aux pays où il évoluait avec les Bulls. Il a finalement décidé de repartir à l'étranger.



?? ???????????? ????????????????????????????



We are delighted to announce the signing of one of the biggest names in world rugby, Duane Vermeulen, who will join the club following the Autumn Tests in November.



Welcome to Ulster, Duane ????