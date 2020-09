Le tacle les deux pieds décollés de Lothar Matthaus sur Guardiola

Pep Guardiola, le manager de Manchester City, a été taclé par une légende du football allemand, Lothar Matthaus.







Pep Guardiola n’a plus joué de finale de Ligue des Champions depuis son départ de Barcelone en 2012 et certains de ses comptempteurs n'ont pas oublié cette stat' peu flatteuse.









C'est le cas de Lothar Matthaus. l'ancien international allemand estime que le coach catalan n'a fait qu'échouer depuis qu'il a quitté Barcelone. Il considère aussi que c'est un coach égocentrique.









« Avec Pep Guardiola, j’ai le sentiment qu’il veut toujours faire quelque chose de spécial dans les grands matches », a ainsi asséné l’ancien défenseur du Bayern et de l’Allemagne à Sport Bild.





«Barcelone avait un ADN, un système qui lui convenait bien. Pep y a réussi. Avec le Bayern et City, il a essayé encore et encore avec des changements et a échoué constamment. Il a toujours voulu montrer qu’il pouvait faire encore mieux. Je voudrais lui dire: « Pep, t’es un grand entraîneur mais tiens-toi à un système ». Je le décrirais comme égocentrique. Oui, c’est un mot dur, mais c’est à cause de ce qu’il a fait. Au Bayern, Robert Lewandowski a même dû jouer une fois sur le côté gauche. Cela n’a pas du tout fonctionné »