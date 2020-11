Le témoignage touchant d’Aubameyang sur Sadio Mané

Aubameyang témoigne sur Sadio Mane

Depuis quelques années, il fait partie des véritables challengers de Sadio Mané pour le titre de meilleur joueur d’Afrique. Mais le capitaine de l’équipe nationale du Gabon et des Gunners d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang voue un grand respect à l’attaquant des Lions du Sénégal.





‘’Sadio Mané est le joueur des Africains. C’est aussi le genre de joueurs que chaque entraîneur souhaiterait avoir dans son équipe’’, déclare-t-il dans un entretien avec le quotidien Stades. Le Gabonais d’ajouter : ‘’J’ai beaucoup de respect pour lui, parce qu’il a fait beaucoup pour son village natal.’’