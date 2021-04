Le tweet génial de Mesut Özil sur la fin de la Super League

Alors que 12 clubs européens avaient annoncé dimanche soir le lancement de la Super League, le projet est déjà sur le point de se terminer avant même d'être né.



En effet, tous les clubs anglais se sont retirés de la compétition hier soir, en attendant les retraits des autres clubs comme l'Atlético et le Milan AC ce mercredi. Des décisions prises notamment en raison des protestations des supporters qui n'ont pas bien accueilli ce projet.

La décision des clubs de revenir sur leur idée a donc ravi les fans de foot hier mais aussi les joueurs. En effet, plusieurs joueurs se sont exprimés hier soir à l'image de Mesut Özil qui a lâché un joli tweet après l'annonce des retraits des clubs : "Il n'y a qu'une seule Super League", a ainsi tweeté le joueur de Fenerbahçe en référence au nom du championnat turc appelé Süper Lig.

Un tweet qui a ravi les supporters turcs très présents sur la plateforme.

There's only one Super League???????????????? pic.twitter.com/KKKQWWEUaz