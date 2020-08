Le tweet lunaire de Jean-Marie Le Pen sur OL - Bayern

Ce mercredi soir, la majorité des Français suivent attentivement la demi-finale opposant l'OL à l'armada du Bayern Munich. C'est notamment le cas du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui a paradoxalement affiché son soutien aux Allemands sur Twitter.







Au soir de la qualification du PSG, de nombreux débordements entre les supporters et les forces de l'ordre ont eu lieu, ternissant quelque peu la qualification historique du club de la capitale. Visiblement révolté par ces agissements, Jean-Marie Le Pen a ouvertement affiché son soutien au Bayern Munich, afin d'empêcher de nouvelles scènes de liesse en cas de sacre des Parisiens :









Une prise de position étonnante, pour ce fervent résistant, souvent opposé à l'Allemagne (avec et sans amalgame) et ce patriote qui ne souhaite pourtant pas voir la France du foot dominer la plus prestigieuse des compétitions européennes.