Le véritable prix payé par le Real Madrid pour le transfert d’Eden Hazard

Le prix du Transfert de Eden Hazard au Real Madrid

Une tentative d’escroquerie a mis au grand jour le véritable prix payé par le Real Madrid pour s’attacher les services d’Eden Hazard (29), à savoir 160 millions, et non 100 millions comme cela avait été annoncé. Le montant officiel du transfert du Diable Rouge a toujours été estimé à 100 millions d’euros. Or, Chelsea pourrait bien percevoir jusqu’à 160 millions d’euros.





Une tentative de fraude autour de l’indemnité de formation a permis de révéler la somme totale déboursée par les Blues au Real Madrid, révèlent Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure ce vendredi.





Tentative d’escroquerie





Il s’agit d’un pourcentage sur le montant du transfert réparti entre tous les clubs formateurs dans lesquels le joueur a évolué entre ses 12 et 23 ans. Eden Hazard a joué dans 3 clubs pendant cette période: à Tubize jusqu’en 2005, à Lille, de 2005 à 2012, et à Chelsea, de 2012 à 2019. Ces 3 clubs devront donc se partager un certain pourcentage du montant versé par le Real, un pourcentage fixé à 5%. Il s’agit de 0,25%, par année, entre 12 et 15 ans, et 0,50 %, par année, entre 16 et 23 ans.





Pour ses deux saisons à Tubize, le club wallon avait droit à deux fois 0,25% de la somme totale de 160 millions, bonus compris. L’indemnité devait être versée en trois parties, proportionnellement aux trois tranches versées à Chelsea, à savoir 40 millions en 2019, 56 millions en 2020 et 64 millions en 2021. Pour Tubize, cela signifie 200.000 euros en 2019, 280.000 en 2020 et 320.000 en 2021. C’est ce qui ressort de documents officiels de la FIFA.





Hazard n’était pas au courant





Si la première tranche a été payée correctement, des problèmes sont survenus lors du paiement de la deuxième tranche, confirme l’avocat spécialisé Guy San Bartolome. Une société coréenne, AFC Tubize SA, s’est présentée auprès d’une banque allemande comme détentrice de la créance. Une tentative d’escroquerie qui aurait pu coûter 600.000 euros à Tubize. Cette firme portant le nom du club aurait été créée par un actionnaire coréen dans le cadre d’un contrat de sponsoring.