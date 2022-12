Le vibrant hommage d'une journaliste argentine à un Lionel Messi ému

Séquence émotions dans les coulisses du Lusail Stadium, mardi soir, après la qualification de l’Argentine pour les demi-finales de Coupe du monde. Sofia Maria Martinez a adressé un vibrant et émouvant hommage à Lionel Messi, qui a eu bien du mal à cacher son émotion.





“J’ai encore quelque chose à dire et, cette fois, ce n’est pas une question”: Sofia Maria Martinez, journaliste pour ESPN et la chaîne publique argentine TV Publica, a surpris Lionel Messi en fin d’interview, mardi soir, après le récital de la Pulga contre la Croatie.





Il y a désormais une finale qui vous attend. Et nous, le peuple argentin, on veut évidemment que vous gagniez cette Coupe du monde. Mais je voulais vous dire que, peu importe le résultat de cette finale, il y a quelque chose qu’on ne vous enlèvera pas. Vous avez rendu heureux tous les Argentins. Il n’y a pas un enfant qui n’a pas votre maillot. Vous avez marqué la vie de chacun et ça, pour moi, ça a plus de valeur qu’une Coupe du monde. Personne ne pourra vous enlever ça et je vous suis reconnaissante pour ça. Vous avez donné tant de moments de bonheur à tant de gens. J’espère que ses mots vous iront droit au coeur parce que, vraiment, pour moi, c’est bien plus important qu’une Coupe du monde. Merci capitaine!"





Des mots touchants qui ont arraché un sourire et presque quelques larmes au numéro 10 de l’Albiceleste. “Merci”, répond un Messi ému. “C’est vrai que l’on ressent l’affection des Argentins jusqu’ici. Depuis la Copa America, nous avons vécu des moments incroyables..."