League Cup : Bernd Leno et Arsenal éliminent Liverpool aux tirs au but

Trois jours après son succès contre Arsenal en Premier League (3-1), Liverpool a chuté en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre les Gunners (0-0, 4-5 aux t.a.b.). Ces derniers ont été portés par leur gardien allemand, Bernd Leno, magistral.



Après leur probant succès de lundi en Championnat (3-1), les Reds ont cette fois cédé contre Arsenal (0-0, 4-5 aux t.a.b.), en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, ce jeudi. Le gardien international allemand Bernd Leno, qui a repoussé les tirs au but de Divock Origi et de Harry Wilson, après avoir maintenu son équipe à flot par plusieurs parades de grande classe, est le principal, si ce n'est le seul, artisan de la qualification un poil miraculeuse des Gunners.









Forcément, avec des équipes très remaniées, où seuls deux titulaires de chaque côté étaient rescapés du match de lundi, le spectacle a moins été au rendez-vous, surtout en première période, où il n'y a eu qu'une occasion de chaque côté. Nketiah a trop tergiversé sur celle d'Arsenal, tandis qu'une tête de Jota a été repoussée par Leno (45e, sauvé dans la foulée par sa barre devant Minamino).





Le gardien d'Arsenal avait ainsi commencé son véritable show, qu'il a poursuivi en seconde période, avec de magnifiques interventions devant Van Dijk (53e), Grujic (60e, 63e) et Jota (63e), Liverpool ayant franchement haussé le curseur après la pause. Mais les Gunners ont desserré l'étreinte Adrian et Holding a placé une tête repoussée par Adrian (70e).





Les deux gardiens se sont donc « expliqués » à distance lors de la séance de tirs au but. Adrian a certes repoussé celui du milieu égyptien Elneny. Mais Leno était donc imprenable, ce jeudi à Anfield...





Le Championship (D2) à la fête

Dans les autres huitièmes de finale de la League Cup, deux clubs de Championship (D2 anglaise) ont éliminé des pensionnaires de l'élite. Ainsi, Fulham, dernier de la Premier League, a été balayé (0-3) sur la pelouse de Brentford, dixième du Championship. Après un but de l'attaquant finlandais Marcus Forss, servi par l'ex-Amiénois Saman Ghoddos (37e), l'ex-Niçois et Angevin Saïd Benrahma, attaquant international algérien (25 ans, 3 sélections) a réussi un joli doublé (62e, 77e). Et Aston Villa, 4e de Premier League, a été éliminé chez lui par Stoke (0-1), actuel 15e de Championship, sur un but de l'attaquant international gallois Sam Vokes (26e).