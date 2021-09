League Cup : Liverpool et Manchester City se baladent





Face à la modeste équipe de Wycombe (D3), les Sky Blues n’ont pas fait de détails. Ils s’imposent sur le score de 6 à 1 avec notamment des buts de Riyad Mahrez et Phil Foden.





Autre cador en course ce soir, Liverpool a surclassé Norwich (3-0) grâce à un doublé de Minamino et un but de Divock Origi.





Dans les autres matchs de la soirée, Brentford a écrasé Oldham Athletic 7 à 0, Burnley a dominé Rochdale 4 à 1 et Stoke City est allé s’imposer 3-1 sur la pelouse de Watford.

Sans surprise, les deux cadors de Premier League ont remporté ce mardi leur match comptant pour le 3e tour de League Cup.