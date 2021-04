Lebron James patron de Sadio Mané

Actionnaire minoritaire de Liverpool, le star de la NBA LeBron James, a augmenté sa participation dans le club.







Fenway Sports (FSG), groupe américain propriétaire de Liverpool, a annoncé que LeBron James allait grimper au capital du champion en titre de Premier League. Le joueur des Lakers et ses associés, Maverick Carter et Paul Wachter, étaient actionnaires minoritaires. Ils possédaient 2% des Reds. Aucune information n’a été communiquée quant à la hauteur de sa nouvelle participation, si ce n’est que les deux parties ont conclu un partenariat dédiée au sport et au divertissement basée à Boston. Le quadruple champion NBA est également actionnaire dans une franchise de baseball (Boston Red Sox en MLB), dans une société de gestion sportive, dans un réseau câblé sportif régional et dans Roush Fenway Racing, une écurie de la Nascar (courses automobiles de stock-car aux États-Unis).

LeBron James is set to become part of Liverpool’s ownership group. #awlfc [sky] pic.twitter.com/AqcTcAmWC6 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 31, 2021

FSG a aussi passé un accord avec le fond d’investissement RedBird Capital Partners. Cela va permettre aux Reds de pouvoir réaliser les travaux d’agrandissement de la «?Anfield Road Stand?» de son stade, qui feront passer l’enceinte de 54.000 à 61.000 places.