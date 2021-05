LeBron James retrouve l'infirmerie des Los Angeles Lakers

La star des Los Angeles Lakers LeBron James, gênée par sa cheville, va manquer les deux prochains matches de sa franchise. Et peut-être plus...



Le retour aux affaires de LeBron James aura été (trop) court. L'ailier star des Los Angeles Lakers devrait manquer les deux prochains matches de sa franchise - un back-to-back face aux Los Angeles Clippers et contre les Portland Trail Blazers - afin de soigner sa cheville droite endolorie. Celle-là même qui l'a tenu éloigné des parquets pendant six semaines, et qui lui faisait dire à son retour qu'il ne sera « plus jamais à 100 % » pour la suite de sa carrière.

Privé de fin de match dimanche en raison d'une douleur à cette cheville, James n'avait pas été sollicité lundi lors de la courte victoire de son équipe contre Denver (93-89).





Selon ESPN, l'absence de « King » James pourrait aller au-delà des deux prochains matches, en espérant que son absence ne coïncide pas avec une nouvelle dégringolade au classement de la Conférence Ouest, ce qui serait alors synonyme de « play-in » pour le champion en titre. Le genre de situation - inédite - pas vraiment facile à gérer alors que les meilleurs éléments de la franchise (le meneur Dennis Schröder sera absent deux semaines en raison du protocole Covid) ont trop peu joué ces derniers temps.