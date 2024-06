Législatives 2024 : avant l’Euro de foot, Ousmane Dembélé invite à « aller voter »

La prise de parole du joueur de l’équipe de France sur l’actualité politique a été particulièrement remarquée, dans un contexte où l’extrême droite domine.





Il n’a pas pu échapper au sujet. Au moment où les Bleus affinent les derniers réglages avant leur premier match de l’Euro en Allemagne, ce lundi 17 juin contre l’Autriche, l’attaquant de l’Équipe de France Ousmane Dembélé s’est prêté au jeu de la conférence de presse ce jeudi 13. Et au milieu des questions sportives, il a été invité à s’exprimer sur la prochaine échéance électorale : les législatives des 30 juin et 7 juillet.



Et si la question de la procuration s’était déjà invitée dans la préparation des Bleus en marge du match contre le Canada, qui se déroulait le jour des élections européennes, dimanche 9 juin, cette fois, c’est le risque de voir l’extrême droite accéder au pouvoir qui a suscité la curiosité des journalistes.



Un sujet sur lequel « Dembouz » a d’abord hésité à répondre. « Ce n’est pas que je ne veux pas me positionner, mais je pense que la situation en France… », a-t-il bafouillé dans un premier temps. Avant de se reprendre pour répondre à cette question rappelant la nature raciste du Rassemblement national. « La sonnette d’alarme a, je pense, été lancée (sic) », a-t-il ajouté avec sobriété.



« J’ai regardé le journal télévisé de 13 heures récemment et j’ai vu que la moitié des électeurs n’étaient pas allés voter », a ensuite ajouté Ousmane Dembélé, avant d’inviter à « aller voter » aux législatives. Une prise de parole remarquée, même si le joueur n’a pas détaillé davantage un quelconque engagement personnel ou une recommandation de bulletin à glisser dans l’urne.