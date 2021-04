Leicester se balade contre West Bromwich et prend de l'avance sur Chelsea et West Ham en Premier League

Les faux pas de Chelsea et West Ham laissaient le champ libre à Leicester pour prendre de l'avance sur ses rivaux. Les hommes de Brendan Rodgers ont parfaitement rempli leur mission en battant West Bromwich (3-0), qui plonge vers la relégation.



Cela faisait plus de deux mois que Jamie Vardy n'avait plus marqué - son dernier but remontait au 13 février 2021 face à Liverpool - mais l'international a enfin retrouvé le chemin des filets ce jeudi contre West Bromwich (23e). Un but qui a mis ses coéquipiers sur les bons rails dans un match finalement à sens unique (3-0). Après des buts de Jonny Evans (26e) et de Kelechi Iheanacho (36e), intenable ce jeudi soir.





Cette victoire des Foxes plonge West Brom dans les bas-fonds de la Premier League. Désormais 19e à neuf points du premier non relégable, l'équipe entraînée par Sam Allardyce fonce vers la relégation. Le séjour du club en première division n'aura été que de courte durée. De son côté, Leicester tient la corde pour terminer sur le podium. Actuel troisième du Championnat, Leicester profite des faux pas de Chelsea contre Brighton (0-0) et de West Ham à Newcastle (3-2) pour compter quatre points d'avance sur eux.