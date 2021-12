Lens/PSG - Beye se dit "inquiet" face aux propos de Pochettino

Habib Beye, ancien défenseur central international sénégalais dorénavant consultant, était au micro de Canal+ samedi soir pour le match nul (1-1, retrouvez le résumé ici) du Paris Saint-Germain face à Lens au Stade Bollaert dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 2021-2022. Il a notamment affiché son inquiétude face à la réaction d’après-match du coach parisien Mauricio Pochettino.







« Ce qui m’inquiète un peu, c’est lorsqu’il dit ‘on a dû changer de système pour s’adapter à l’adversaire’. Mais l’adversaire, en fait, Lens ils proposent ça depuis plus d’un an et demi !. Aujourd’hui, on n’a pas vu une subtilité de la part de Franck Haise. Ce qu’a proposé Lens, c’est ce qu’ils proposent chaque semaine et, quand vous êtes le PSG, vous avez quand même analysé Lens avec vos analystes vidéo.





Et chercher comment contenir Lens à travers un match en changeant quatre fois de système, c’est ça qui m’interpelle. C’est-à-dire que, s’ils ont analysé Lens, ils savent dès le début du match comment se comporter pour bloquer Lens. Ce n’est pas pendant le match que vous découvrez que Lens joue avec Frankowski et Clauss très très haut. De le voir chercher comme ça pendant tout le match comment il doit bloquer les côtés, c’est ce qui m’inquiète un peu. », propos relayés par Maxifoot.







Le PSG ne peut pas se satisfaire de sa performance lors de la 1ere mi-temps, avec seulement quelques fulgurances et 5 minutes convaincantes avant la pause. C’est bien trop peu pour cette équipe, qui semblait surtout être perdue et subir les vagues lensoises. Il fallait absolument du mieux sur la suite pour espérer une victoire, à moins d’avoir beaucoup de réussite.





Ce que les Parisiens ont eu, avec des Lensois qui ont raté de nombreuses occasions. Mais Navas a tout de même commis une faute de main laissant logiquement l’avantage à Lens. Il est tout de même difficile de lui en vouloir tant il a sauvé le PSG d’un naufrage complet. Il a gagné du temps pour un réveil, qui n’est pas vraiment venu sauf qu’il y a tout de même un match accroché malgré une performance presque honteuse.





Cela avec des choix et un discours de Pochettino qui ne rassurent pas. Il y a eu plusieurs systèmes qui ont défilé sans qu’une solution soit trouvée. Le coach a indiqué que c’était pour s’adapter à l’adversaire. L’analyse d’avant-match d’un Lens qui a joué comme d’habitude était donc ratée et l’Argentin a montré qu’il n’arrivait pas à faire quelque chose pour améliorer son équipe. C’est forcément inquiétant pour la suite tant tout semble être fait au hasard, sans idée. On peut encore espérer du mieux prochainement compte tenu du potentiel de l’effectif, mais cela devient difficile d’y croire.