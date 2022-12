Les Argentins ouvrent une pétition pour que les Français arrêtent de « pleurer »

Ils se rendent coup pour coup. Au lendemain de la finale perdue contre l’Argentine, des milliers de supporters français ont décidé de déverser leur bile sur la toile. Ils s’insurgent surtout contre l’arbitrage du match qu’ils jugent « calamiteux ». A ce sujet, une pétition a même été ouverte avec comme objectif -une fois les 200 000 signatures atteintes- de rejouer la finale.





Bien que cette pétition ait très peu de chance de faire rejouer la finale, elle a eu le mérite de titiller les fans argentins. En guise de réponse, ils ont à leur tour ouvert une pétition pour que « les Français cessent de pleurer ».





« Depuis que nous les avons battus en finale de la Coupe du monde de football, les Français n'arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n'acceptent pas que l'Argentine soit championne du monde », évoque la description. « Cette pétition est pour que les Français cessent de pleurer et acceptent que Messi est le meilleur de l'histoire du football et qu'il a Mbappé comme fils ».





Le lien de la pétition :