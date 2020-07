Les bandes noires verticales sont de retour: découvrez le nouveau maillot de la Juventus

La Juventus avec ses nouveaux Maillots

Ce jeudi, la Juventus a dévoilé son nouveau maillot domicile. La tunique marque le retour des bandes verticales blanches et noires. Les nonuples champions d’Italie en titre porteront ce maillot dès samedi face à la Roma à l’Allianz Stadium.

“Le maillot puise son inspiration dans l’unité que l’on retrouve à fois dans l’art et le football (et la manière dont les deux célèbrent la créativité et l’identité) afin de réinventer les bandes classiques sous la forme de coups de pinceau, qui en décorent le devant et les manches”, a communiqué Adidas.