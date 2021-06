Les Bleus l’emportent 3-0 contre le Pays de Galles, Mbappé et Griezmann buteurs, Benzema manque un penalty

L’équipe de France a très bien débuté sa période préparation en s’imposant largement contre le Pays de Galles, 3-0. Bien aidé par une expulsion en début de match, les Bleus ont déroulé. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont les buteurs du soir. Karim Benzema s’est montré mais a manqué un penalty.











Les Bleus de Didier Deschamps ont assuré face au Pays de Galles, 3-0. Dominatrice en début de rencontre, l’équipe de France a rapidement pris le dessus numériquement. Le latéral Neco Williams est expulsé pour une main dans la surface, (26?). Le défenseur de Liverpool annihile un but synonyme de rouge et offre un penalty aux Bleus. Antoine Griezmann le laisse à Karim Benzema qui ne le transforme pas. Le portier gallois réalise un superbe arrêt. Ce n’est que partie remise pour la France qui ouvre le score dix minutes plus tard. Kylian Mbappé est à la réception d’un mauvaise remise de Ward après une frappe lointaine d’Adrien Rabiot. Le Parisien lance les débats à bout portant (35?).









En seconde période, la dynamique est identique. En infériorité numérique, les Gallois font figurations et subissent les assauts des Bleus. Antoine Griezmann double la mise dès le retour des vestiaires avec une superbe frappe enroulée qui vient se loger en pleine lucarne, 48?). Enfin, Ousmane Dembélé, rentré quelques minutes plus tôt, conclut une très belle soirée, (79?). Karim Benzema est à la réception d’un centre de Jules Koundé, amorti poitrine puis frappe instantanée. Une tentative qui heurte le montant et arrive dans les pieds du Barcelonais qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.





Une belle première soirée pour les Bleus de Didier Deschamps qui remportent leur premier match de préparation avant l’Euro, (11 juin – 11 juillet). La prochaine rencontre de l’équipe de France aura lieu mardi 8 juin contre l’Ecosse.