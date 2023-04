Les Clippers remportent le derby de Los Angeles et éloignent les Lakers des playoffs

Les Los Angeles Clippers ont fait un grand pas vers une qualification directe pour les playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après leur victoire 125-118 dans le derby contre les Lakers mercredi.



POWELL UP.

KAWHI DOWN. ????



The @LAClippers are HYPED!



???? ESPN pic.twitter.com/2B4v17TCsj — NBA (@NBA) April 6, 2023

Face à des Lakers qui avaient joué en prolongation la veille, les Clippers ont pris le dessus physiquement, étouffant leurs voisins en première période (71-52). Malgré le réveil de LeBron James (33 points) après la pause, Kawhi Leonard (25 points) et les siens ont géré leur avance pour s'imposer 125-118.



Un succès qui permet aux Clippers de grimper à la cinquième place de la conférence Ouest, avec le même bilan que Golden State, sixième, et de quasiment assurer leur place dans le top 6, synonyme de qualification directe pour les playoffs. Les Lakers restent septièmes et devront probablement passer par les barrages.