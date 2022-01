[CAN 2021] Les conseils de El Hadji Diouf : « Ce que Sadio Mané doit faire face au Malawi »

El Hadji Diouf est très proche de l’équipe nationale dans cette CAN 2021. L’ancien attaquant des « Lions » du Sénégal a réagi sur les antennes de Canal + aux prestations de Sadio Mané.



Pour El Hadji Diouf, Sadio Mané se doit de « prendre du plaisir. Il doit aussi être décisif. Demain, il faut un match complet et les jours à venir, nous pourrons avoir l’équipe attendue. Pour Sadio Mané, je dis que le plus important n’est pas de marquer mais de servir le collectif ».



L’ambassadeur itinérant souligne dans ce sens que « Sadio Mané est le leader de cette équipe, il est le meilleur joueur sur le terrain. On a de bons joueurs mais Sadio Mané est le leader technique et je lui dis de tout faire pour service l’équipe. Le collectif est le plus important ».