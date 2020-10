Les détenteurs de billets Sénégal-Mauritanie remboursés ? La réponse du président d’organisation

L’annulation de la rencontre amicale Sénégal-Mauritanie suscite déjà une interrogation pour ceux qui avaient payé le billet d’accès au stade.







Au micro de IGFM, Malick Thiam, le président de la commission d’organisation, a assuré que, ceux qui avaient déjà acheté les billets, ne seront pas des perdants.





« Beaucoup d’invitations ont été vendues. Et connaissant la droiture et l’intégrité du président Augustin Senghor, je sais que ces détenteurs de billets ne seront pas des perdants », confirme celui qui est aussi le président de la Ligue de Dakar. Il poursuit : « Il y a beaucoup d’alternatives. Soit ils seront remboursés, soit les billets peuvent être reconduits, sachant que le match contre la Guinée Bissau c’est dans 25 jours. Mais, la décision dépend de la fédération.





Pour rappel, deux billets en « Or » et en « Argent » ont été commercialisés. Le premier à 50.000 Fcfa et le second à 20.000 Fcfa.





Reste à savoir quel sort sera réservé aux détenteurs de billets, surement déçus de ne pas pouvoir vivre le derby.