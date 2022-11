[Yoonu Qatar ] Les dix personnalités qui font le football sénégalais

Depuis 2017, Seyni Ndir Seck, 43 ans, est la première dame du football sénégalais. Elle a succédé à Khadidiatou Sy Coulibaly à la tête du football féminin. Ancienne capitaine des "Aigles" de la Médina, Seyni Ndir Seck a fait les beaux jours de l'équipe du Sénégal. Elle est actuellement à la tête de l'association Ladies Turn qui a pour objectif la promotion du football féminin au Sénégal. Elle est technicienne à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts). Elle effectue un travail remarquable à son poste à la Fédé. Ce qui a valu à l’équipe du Sénégal une participation à la Can féminine 2022, après leur première en 2012. Les Lionnes iront jusqu’aux quarts de finale de la compétition.



El Hadji Diouf : Éternelle Star







Son tempérament volcanique, sur et en dehors des terrains, lui avait valu le surnom de Bad boy quand il était en activité. Il a raccroché les crampons en 2015, mais l'étiquette de mauvais garçon le poursuit toujours. À 41 ans, l'ancien Lion occupe l'actualité par ses nombreuses sorties controversées dont les cibles principales sont la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et le coach des Lions, Aliou Cissé. Ses grosses performances en 2001-2002 lui ont valu de remporter deux fois de suite le Ballon d'Or africain. Et de rester une voix qui compte dans le football sénégalais. Le Président Macky Sall en a fait un ambassadeur itinérant.





Aliou Cissé : Captain to coach