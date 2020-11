Les fans anglais de retour dans les stades en décembre

Un nouveau protocole sanitaire permettra aux supporters des zones à faible risque d'assister aux matches en PL dès décembre.



Les supporters de certaines régions d'Angleterre seront autorisés à retourner dans les stades de football le mois prochain selon les plans annoncés par le gouvernement britannique.





Le Premier ministre britannique Boris Johnson a révélé lundi la dernière série de mesures du gouvernement visant à limiter la propagation de Covid-19, offrant un aperçu de ce que le plan sera pour les supporters de football dans un avenir proche.

Il a confirmé que le confinement national de quatre semaines en Angleterre se terminera le mercredi 2 décembre et sera remplacé par un nouveau système à trois niveaux. Le nombre de supporters autorisés à entrer dans les stades, le cas échéant, dépendra du niveau dans lequel le stade d'un club est placé. Les stades situés dans des zones placées au niveau 1 seront autorisés à accueillir 4 000 fans distancés les uns des autres ou la moitié de leur capacité maximale, selon la moindre des deux. Les enceintes répertoriées dans les zones placées au niveau 2 pourront accueillir 2000 fans selon le même principe. Et puis les stades dans les zones placées au niveau 3 devront continuer à organiser des événements à huis clos.

Le gouvernement britannique devrait annoncer les niveaux dans lesquels chaque zone sera placée jeudi.





"Les supporters ont beaucoup manqué aux matches de Premier League et nous nous félicitons donc de l'annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre concernant le retour des supporters pour la première fois depuis mars, bien qu'en petit nombre", a déclaré la Premier League dans un communiqué. "Notre ambition reste de travailler avec le gouvernement pour augmenter la fréquentation à des niveaux plus substantiels. Tant que cela ne pourra pas être fait, de nombreux supporters ne pourront pas assister aux matches et nos clubs continueront à organiser des rencontres avec une perte financière."