Les footballeurs danois renoncent à une augmentation de leurs primes, pour soutenir l'équipe féminine

Pour permettre à leurs homologues féminines de meilleures conditions financières, les footballeurs de la sélection nationale danoise ont renoncé à une augmentation de leurs primes, une ‘’mesure extraordinaire’’, a indiqué ce vendredi le syndicat des joueurs. ‘’L'équipe masculine a choisi de ne pas demander d'augmentation de salaire (...) pour améliorer les conditions de l'équipe féminine’’, a expliqué à l'AFP un porte-parole du syndicat, Magnus Hviid.















C'est ‘’une mesure extraordinaire pour aider à faire ce petit pas dans la bonne direction’’, a-t-il ajouté, reconnaissant qu'il y avait ‘’encore d'autres plafonds de verre à briser pour garantir l'égalité des chances et des conditions au sein des équipes nationales.’’ Entre autres, les bonus restent différents et on ne peut toujours pas parler de parité salariale entre sélections nationales féminine et masculine.













Des primes équivalentes













Les hommes ont toutefois ‘’obtenu la même rémunération de base pour l'équipe nationale féminine et l'équipe nationale masculine, ainsi qu'une meilleure couverture d'assurance pour l'équipe féminine’’, a dit M. Hviid. L'accord, signé fin mai, prévoit des primes de match identiques pour les femmes et les hommes lors des rencontres à l'extérieur.













La fédération danoise de football (DBU) et le syndicat ont convenu d'avancer les négociations sur un nouvel accord pour l'équipe nationale féminine après les vacances d'été.