Les frères Almeida : un héritage qui dépasse le basket

Aujourd’hui à la SunBet Arena de Pretoria (Afrique du Sud), le Capitaine de Kriol Star Joel Almeida recevra le prestigieux Ubuntu Trophy 2025 de la BAL, qui récompense le joueur ayant eu le plus grand impact dans sa communauté durant la saison. Derrière cette distinction se cache une histoire de famille, de passion et de mission partagée avec son frère Ivan Almeida, cofondateur du club Kriol Star Basketball.













Créée à l’origine comme une fondation caritative au Cap-Vert, Kriol Star est devenue une équipe compétitive à l’échelle continentale. Cette saison, le club a marqué l’histoire en se qualifiant pour la BAL pour la première fois, puis nouvelle prouesse en accédant aux playoffs et aux quarts de finale, terminant 7e au classement général.













« C’est beaucoup de fierté de représenter Kriol Star, une organisation sociale qui a commencé à Cap-Vert et qui est maintenant de venue une équipe », explique Ivan Almeida.





« Tout le travail que mon frère a mis dedans pour faire cette équipe, venir ici à la BAL, c’est deja une victoire.»













Ivan Almeida n’a pas seulement porté l’équipe par son leadership. Il a aussi joué à plusieurs postes, rôle de playmaker compris, selon les besoins du collectif. Il a signé le premier triple-double de la saison 2025 de la BAL, également le premier de sa carrière.













Ses statistiques sont impressionnantes: de 17,3 points par match à 10,1 rebonds, de 5,4 passes décisives à 48 lancers francs réussis (1er de la BAL). Il a aussi joué plus que tous les autres participants de la BAL avec 37,5 minutes par match.





Ivan a également évoqué sa deuxième passion: la musique, qu’il considère comme unemanjère de se recentrer.

















« Oui, c’est comme une thérapie. J’essaie de produire de la musique pendant que je suis dans ma chambre, mais là, j’étais juste concentré dans le basket. »













« On sait comment basket et culture, ça marche ensemble, » a-t-il ajouté.













Le Ubuntu Trophy remis à Joel souligne la portée sociale de leur projet commun. À travers Kriol Star, les frères Almeida ont organisé des camps de basket pour plus de 100 jeunes, développant les joueurs et entraîneurs de demain, et utilisant le sport comme levier pour l’inclusion et l’impact communautaire.













Même si le rêve de la BAL s’est arrêté en quart de finale, Kriol Star repart de Pretoria comme l’une des plus belles histoires de la saison et sûrement l’équipe révélation du tournoi.



Joel Almeida