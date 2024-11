Les Guépards du Bénin et leur staff brutalisés à Tripoli : La réaction du gouvernement béninois

En déplacement à Tripoli, le lundi 18 novembre dernier, les Guépards du Bénin , ont arraché leur qualification pour la CAN 2025 en concédant le nul (0-0) face aux Chevaliers de la Méditerranée de Libye. Après cette explication comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les joueurs béninois et leur staff ont été visés par des jets de bouteilles.





Des policiers libyens sont entrés dans leur bus pour leur porter des coups de matraque, comme l’a révélé le sélectionneur Gernot Rohr au micro de Canal+.





« Les protestations ont été formulées dans les règles de l’art par l’Etat béninois »





A Cotonou, le gouvernement béninois a suivi de près ces incidents. C’est du moins ce qu’a déclaré son porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 20 novembre dernier.





« Je puis vous assurer que dès le lundi même, les protestations ont été formulées dans les règles de l’art par l’Etat béninois. Le ministre des Affaires étrangères a agi là où il devait agir », a déclaré le journaliste.





Le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont également été « instruits pour poser les actes qu’il faut au niveau des instances faitières », a ajouté M. Houngbédji.





« Que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière »









En clair, le Bénin va réclamer des sanctions contre la Libye. Le porte-parole du gouvernement estime que de tels incidents « n’auraient jamais dû se produire à l’occasion d’un match de football ». Le Bénin veillera donc à ce que « les intérêts de son équipe nationale soient défendus et que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière ».