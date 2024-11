Les Guépards et leur staff brutalisés à Tripoli après Libye-Bénin : «Même les policiers nous ont tapé dessus » raconte Gernot Rohr

Le lundi 18 novembre dernier, les Guépards du Bénin effectuaient un déplacement périlleux en Libye, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. La consigne pour les poulains de Gernot Rohr était très claire : ne pas perdre face à une équipe libyenne qui conservait encore toutes ses chances de qualification.







« On est resté enfermer dans le vestiaire pendant une heure et demie »





La bande à Steve Mounié a pu faire le travail en compostant leur ticket pour la prochaine grand-messe du football africain. Après la rencontre, les Guépards et leur staff ont été brutalisés.





« Tout s'est bien passé pendant le match. Les petits soucis sont arrivés après le match avec des jets de bouteilles, avec la poursuite d’un de mes assistants par une (personne) qui voulait le frapper. On est restés enfermés dans le vestiaire pendant une heure et demie. Lorsqu’on est sortis, malheureusement, il y a eu des évènements très regrettables qu’on ne devrait pas voir dans le football. On a vu que le pays n’était pas en sécurité, parce que même les policiers, ils nous ont frappés. Ils sont entrés dans le bus. On pensait que c'était pour nous protéger, mais ils ont sorti la matraque pour nous taper dessus » a raconté le technicien franco-allemand au micro de Canal+.













« Mon assistant, qui est d’origine tunisienne, a été visé. Il a des hématomes à l’épaule, sur le bras. Nos agents de sécurité et quelques joueurs ont été touchés » déplore le patron de la sélection béninoise. Il remercie le gouvernement béninois pour avoir envoyé un avion privé les chercher.