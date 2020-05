Les images du retour des joueurs du Real Madrid et du Barça à leur centre d’entraînement

Reprise des entraînements des joueurs du Real Madrid et Barça

Après presque deux mois d’arrêt, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont à nouveau garé leur voiture sur le parking du complexe d’entraînement de Real Madrid, ce mercredi. Les joueurs du Barça ont également retrouvé leur camp d’entraînement. Des tests de dépistage sont prévus pour l’ensemble des joueurs du championnat, comme en Allemagne.

Les sportifs professionnels peuvent à nouveau s’entraîner depuis lundi en Espagne. LaLiga a mis en place un programme en quatre phases. Tout d’abord, les joueurs effectueront un test de dépistage. Dans un deuxième temps, les joueurs s’entraîneront individuellement, mais très vite, à partir de lundi 11 mai, ils passeront à des groupes de six joueurs sur un seul terrain.

Enfin, en dernier lieu, les entraînements avec l’ensemble de l’équipe pourront reprendre. En revanche, les joueurs dont le test Covid-19 est positif devront être mis en quarantaine pendant deux semaines supplémentaires.





Du côté du Real, c’est Grégory Dupont, préparateur physique, qui a préparé les premières séances d’entraînement. Il a suivi l’évolution physique des joueurs ces dernières semaines par vidéoconférence, en divisant le noyau en trois groupes différents. Ainsi, les joueurs devraient pouvoir recommencer à s’entraîner dans une condition suffisamment bonne.





Hazard bientôt de retour

Eden Hazard, qui est dans la phase finale de son rétablissement après une opération de la cheville, a également été suivi par Grégory Dupont et devrait bientôt refouler les terrains. La semaine dernière, il a fait son premier jogging et il s’est également entraîné quotidiennement dans son jardin avec un ballon, selon AS.





Chez l’ennemi juré des Madrilènes, les joueurs du FC Barcelone ont également fait leur come-back dans le complexe d’entraînement autour du Camp Nou ce mercredi. Tout comme ceux de Real, ils seront d’abord soumis à des tests avant de pouvoir s’entraîner.





La Liga espère reprendre en juin. Le FC Barcelone, leader du championnat, possède seulement deux points d’avance sur le Real.