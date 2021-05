Les Jeux de Tokyo pourraient se tenir sans spectateurs

Face à l’incertitude liée aux développements de la pandémie de COVID-19, les organisateurs des Jeux de Tokyo ont repoussé à juin la décision sur la présence ou non de spectateurs locaux.

Seiko Hashimoto, qui a pris la tête du comité organisateur de Tokyo 2020 en février après la démission forcée de son prédécesseur à cause d’un scandale de sexisme, a affirmé que les organisateurs feraient tout pour s’assurer que les Jeux ne seraient pas annulés.Il pourrait y avoir une « situation dans laquelle nous ne pourrions pas autoriser de spectateurs » du tout, a cependant reconnu Mme Hashimoto, ajoutant que les Jeux ne seraient un succès que si les organisateurs protégeaient « complètement » les sportifs et la population japonaise.Face à l’incertitude liée aux développements de la pandémie de COVID-19, les organisateurs ont repoussé à juin la décision sur la présence ou non de spectateurs locaux.Déjà, en mars, ils avaient tranché par la manière forte, en décidant d’interdire la présence des spectateurs venant de l’étranger, une première dans l’histoire.Au Japon, Tokyo et trois autres départements sont depuis dimanche placés sous un troisième état d’urgence face à l’augmentation des cas de COVID-19, qui impose que les manifestations sportives se déroulent à huis clos.Alors que le système hospitalier japonais est déjà sous une pression intense, Tokyo 2020 a été critiqué pour avoir demandé la collaboration de personnel médical japonais pour l’évènement, et Mme Hashimoto a souligné que l’absence de spectateurs pourrait soulager la pression.La présidente du comité organisateur de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto« Si l’évènement [olympique] en lui-même devait changer, ce serait en ce qui concerne les spectateurs », a-t-elle jugé, notant que « c’est un domaine où l’on pourrait être en mesure de réduire les inquiétudes de la population au sujet du système hospitalier ».Pour tenter d’apaiser le scepticisme de la population japonaise, largement en faveur d’un nouveau report ou d’une annulation, Tokyo 2020 a publié des « manuels » (Playbooks) énumérant de strictes mesures antivirus, dont une nouvelle version a été présentée mercredi.Seiko Hashimoto a noté que les règles continueraient à être affinées mais s’est dite convaincue que les Jeux pourraient avoir lieu de manière « sûre ».« C’est une importante responsabilité. Je veux le montrer clairement alors que nous travaillons en vue des Jeux ».Tout en disant entendre les inquiétudes de la population, Mme Hashimoto a dit espérer que le public serait en fin de compte « content » que l’évènement ait lieu.« Mon grand objectif est de préparer les Jeux de manière à ce que les gens voient les choses ainsi », a-t-elle déclaré.