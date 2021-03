Les joueurs du PSG cambriolés, la famille de Di Maria séquestrée

Le PSG s’est incliné ce dimanche soir face à Nantes (1-2), en clôture de la 29e journée de championnat. Mais, ce faux-pas contre les Canaris est presque passé au second plan en raison du drame qu’a connu Angel Di Maria.





L’attaquant argentin a été victime d’un cambriolage alors qu’il disputait la rencontre. Des malfrats ont pénétré sa maison et sa famille, qui s’y trouvait, a été séquestrée. Une information que Goal est en mesure de confirmer.





Di Maria a dû rejoindre les siens en plein match

Di Maria a été sorti du terrain peu après l’heure du jeu (62e). C’est juste après que Nantes ait marqué le but de l’égalisation. C’est Leonardo, le directeur sportif, qui a transmis la consigne à Mauricio Pochettino en s’adressant à lui depuis les tribunes. Une scène qui, à ce moment-là, paraissait très surprenante.

Le groupe parisien en état de choc





Au coup de sifflet final, en conférence de presse, le coach argentin a reconnu que la triste nouvelle a secoué ses troupes, et qu’inconsciemment ils ont levé le pied dans ce match. "Ce n'est pas une excuse mais il y a eu une baisse d'énergie. On a parlé d'autres choses que de football après le match dans le vestiaire", a-t-il confié.





"La vérité c'est que la première période on a contrôlé le match, mais après l'égalisation, on a eu du mal, on n'a pas été suffisamment costaud pour accrocher ce match-là », a enchéri Poch. Il a ensuite conclu en assurant qu’il n’a pas osé accabler ses troupes après la défaite en raison du « contexte extra-sportif" que tout le monde connait.





Ce n’est pas la première fois que Di Maria et sa famille sont victime d’un cambriolage. Ça avait déjà été le cas lorsqu’il évoluait à Manchester United. L’épisode les avait alors sérieusement traumatisés, et ce fut l’une des raisons pour lesquelles il a quitté le club anglais prématurément.





Marquinhos également cambriolé





Di Maria n’est pas le seul joueur à avoir été volé durant la rencontre du soir. Un autre joueur a connu le même malheur, mais dans des proportions moins graves. Selon RMC, il s’agirait de Marquinhos. C’est le domicile de ses parents, qui habitent en région parisienne, qui fut cambriolé. Le Brésilien ne l’a appris qu’à la fin du match. Il va sans dire que lui mais aussi toute l’équipe du PSG sont choqués par les événements du soir.