Les joueurs et le jeu : Les Lions accrochés par une teigneuse équipe congolaise

Lors du match comptant pour la 3ème journée des qualifications de la Coupe du monde 2026, le Sénégal a été tenu en échec par la RD Congo (1-1). Sans leur attaquant vedette Sadio Mané, les Lions ont été moins tranchants. Les hommes d’Aliou Cissé, manquant de vivacité et de spontanéité, ont été malmenés sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio par une formation congolaise teigneuse et bien organisée.





Edouard Mendy





Le gardien des Lions a été sollicité dès la première offensive congolaise par Kakuta (2ème), mais il a arrêté le tir sans difficulté. À part cette action, Edouard Mendy n’a pas été trop inquiété par les attaquants congolais. Toutefois, en seconde période, l’ancien Rennais a montré ses faiblesses dans le jeu au pied. Abandonné par sa défense, il ne pouvait rien faire sur le but congolais marqué par Mayelé.





Kalidou Koulibaly





Dans cette rencontre, Koulibaly n’a pas été trop inquiété par les attaquants congolais. Autoritaire et tranchant, il a bien protégé sa zone. Toutefois, le capitaine des Lions n’a pas été très heureux dans ses choix offensifs, ratant plusieurs transversales et relances vers l’avant.





Abdoulaye Seck





Dans ce système à trois défenseurs centraux, Abdoulaye Seck a livré un bon match. Imbattable dans les duels et correct dans ses interventions défensives, il est crédité d’une bonne performance. Sur le plan offensif, il a réussi de bonnes sorties de balle. Malheureusement pour lui, il n’a pas pu empêcher Mayelé d’égaliser à la 86ème minute.





Moussa Niakhaté





En difficulté dans ses montées de balle, il a perdu un ballon qui a exposé la défense sénégalaise. Malgré son expérience, le défenseur central de Nottingham Forest n’a pas été très à l’aise dans ce match, éprouvant beaucoup de difficultés face à la vivacité des attaquants congolais. Il a certainement été desservi par son manque de compétition en club où il n’a pas beaucoup joué cette saison.





Gana Guèye





Redevenu titulaire pour cette rencontre face à la RD Congo, Gana Guèye a tenté d’apporter son expérience de la haute compétition. Très présent dans l’animation du jeu et dans le marquage, le joueur d’Everton n’a toutefois pas réussi à être décisif pour servir ses attaquants (remplacé par Ismail Pathé Ciss à la 76ème minute).





Pape Matar Sarr





Au milieu de terrain, Pape Matar Sarr a multiplié les courses. Le joueur de Tottenham, qui a tenté plusieurs combinaisons avec les attaquants, n’a pas eu beaucoup de réussite. Malgré ses qualités techniques et sa vision de jeu, Pape Matar Sarr n’a pas eu d’impact significatif sur le jeu des Lions. Cependant, il a décoché la première frappe cadrée avec un tir lointain capté par le gardien congolais (26ème minute).( Remplacé par Lamine Camara 88ème)





Iliman Ndiaye





Aligné en meneur de jeu derrière les deux attaquants, Iliman Ndiaye a tenté d’animer le jeu des Lions en début de match. Avec sa technique et sa vivacité balle au pied, le Marseillais a initié quelques actions offensives. Toutefois, au fil du match, il s’est un peu éteint à l’image de l’équipe du Sénégal (remplacé par Pape Guèye à la 61ème minute).





Habib Diarra





Aligné en piston droit, il a montré une bonne activité. Son raid solitaire à la 38ème minute aurait pu permettre aux Lions d’ouvrir le score. Toujours disponible, le jeune Strasbourgeois a multiplié les allers-retours sur son couloir droit. En seconde période, épuisé par ses efforts, il a été moins percutant. Sur le plan défensif, il a essayé en vain de couvrir le côté droit.





Ismaila Sarr





Après un quart d’heure difficile, il a retrouvé sa percussion grâce à sa vitesse. Dans les ultimes secondes de la première mi-temps, il a permis au Sénégal d’ouvrir le score (45ème minute) en se jetant sur un centre de Nicholas Jackson. En seconde période, le Marseillais n’a pas été très heureux dans ses choix. Comme Habib Diarra, il avait du mal à mener les actions offensives et à être efficace dans les tâches défensives.





Nicholas Jackson





Il a obtenu la première occasion du match à la 3ème minute. Disponible et très fort avec son jeu dos au but, Jackson a livré un beau duel avec Chancel Mbemba. Incisif et percutant sur le flanc gauche, il a offert l’ouverture du score à Ismaila Sarr sur une magnifique accélération qui a laissé les défenseurs congolais sur place (45ème minute). Cependant, poursuivi par une malédiction, Nicholas Jackson a raté l’occasion qui aurait pu mettre le Sénégal à l’abri. Lancé en profondeur, l’attaquant de Chelsea a vu son tir s’écraser sur le montant (81ème minute). Il a été remplacé par Cherif Ndiaye à la 88ème minute, qui n’a pas eu assez de temps pour montrer son talent.





Habib Diallo