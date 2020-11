Les “six raisons de croire encore” en Eden Hazard selon AS

Eden Hazard , joueur Real Madrid

Réputé pour être régulièrement intransigeant avec les joueurs du Real, As se veut optimiste concernant Eden Hazard. Le quotidien madrilène a dressé six raisons de croire en son talent.

Le média espagnol rappelle, en préambule, que “ses performances sont loin d’être à la hauteur des attentes” et que “de nombreux fans du Real Madrid doutent de ses qualités”, alors que sa signature était “l’une des plus excitantes” de ces dernières années. Mais “ses blessures conjuguées à son prix d’achat créent un climat de défiance qui mélange le sportif et l’économique”. S’il est avéré que pour l’instant, “il y a plus de points négatifs que positifs”, As a tenté de démontrer que le Diable pouvait encore inverser la tendance.





À Chelsea, il a montré qu’il est une star

“Hazard est un joueur avec une qualité innée, qui a réalisé des performances extraordinaires dans un championnat aussi relevé que la Premier League. Il a remporté des titres avec Chelsea en étant le leader absolu de l’équipe. Son physique n’a jamais posé de problème et a même été l’un de ses points forts. Il a montré qu’il est capable de faire la différence dans un petit périmètre et qu’en pleine course, il est inarrêtable.”





Si les blessures le laissent tranquille…

“Sa condition physique a été un obstacle important pour voir son meilleur niveau en tant que joueur du Real. Ses nombreuses blessures ont fait que ses matches avec le Real Madrid ont été bien moins nombreux que prévu. Hazard n’a pas pu montrer son meilleur niveau à cause de ses blessures, et non pas parce que son talent a été mis en doute.”





Il a payé son transfert

“Le Real Madrid a payé environ 115 millions d’euros pour l’enrôler. Il y a donc eu beaucoup d’attentes autour d’Eden Hazard pour ses débuts, qui lui a généré, selon de nombreux observateurs, plus de problèmes que d’avantages. Mais cette pression est logique compte tenu de sa qualité. Cette somme déboursée n’était pas le fruit du hasard. Le Belge était une star au sommet de son art, l’un des joueurs les plus décisifs au monde.”





Quand il a eu quelques minutes, il a fait ses preuves.

“Son état de forme ne lui a pas permis d’être le joueur déterminant que l’on attendait, mais ce qui est certain, c’est que chaque fois qu’il a joué, il a montré quelques brides de ce dont il est capable. Les qualités du Belge sont telles qu’il ne déçoit généralement pas lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens.”





Il est pleinement impliqué dans le projet

“Jouer pour le Real Madrid était son rêve. Il voulait vraiment signer ici et être coaché par Zinedine Zidane. Il ne l’a jamais caché. Deux arguments personnels qui montrent sa motivation totale. Outre ses blessures, il n’a jamais été cité dans aucune polémique extra-sportive. C’est un joueur pleinement impliqué et, tant que sa forme le permet, il est l’une des options les plus fiables de l’effectif.”





Il s’entend très bien avec Benzema