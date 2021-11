Les légendes du football dévoilent leur favori pour le Ballon d'Or

C'est le grand soir ! Ce lundi, à Paris, on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2021, alors que Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema semblent composer ce trio de tête de favoris. Forcément, chaque fan de football a son favori, mais il est toujours intéressant de savoir ce qu'en pensent les grands noms de l'histoire de ce sport, qui, on le rappelle ne votent pas mais peuvent influencer l'opinion publique et même l'avis des journalistes votants. Et on se rend compte que Karim Benzema est très sollicité. Ronaldo Nazario, qui en connaît un rayon en termes d'attaquants, a misé sur le Lyonnais. « Sans aucun doute, mon candidat pour le Ballon d’Or est Benzema. C'est le meilleur attaquant du moment et il a un niveau impressionnant depuis dix ans », confiait-il récemment sur les réseaux sociaux.



« Je ne peux pas le dire comme ça parce que je dirai toujours qu’un Français devrait le gagner, parce que je suis partial et j’aurais aimé que Benzema le gagne. Mais en réalité, c’est Lionel Messi qui le gagnera, je pense, parce qu’il a finalement remporté la Copa America avec l’Argentine. Soyons réalistes, j’espère que ça peut être lui, Karim Benzema ou N’Golo Kante. Robert Lewandowski aurait été élu en 2020 s’il n’avait pas été annulé. On peut aussi parler de Jorginho parce qu’il a tout gagné. Et il y a Messi qui a enfin gagné la Copa America », a de son côté lancé Thierry Henry à CBS Sport.

Il y a de tout !



Didier Deschamps a misé sur son compatriote, comme il l'expliquait en conférence de presse en novembre : « c'est une récompense individuelle importante et prestigieuse. À partir du moment où Karim fait partie des postulants, où c'est même un candidat très sérieux à pouvoir le gagner, et ce n'est pas parce que je suis son sélectionneur et parce qu'il est français, c'est tout le mal que je lui souhaite. Par rapport à tout ce qu'il a réalisé cette saison avec son club et avec l'équipe de France ». Sans surprise, Zinedine Zidane vote aussi pour son ancien attaquant comme il l'a expliqué pas plus tard que dimanche dans Téléfoot : « on a un joueur qui mérite de gagner ce ballon d’or, Karim. C’est un moment important pour lui, j’espère qu’il pourra être récompensé ».



Samuel Eto'o lui penche plutôt sur son ancien coéquipier et ami Lionel Messi. « Ce sera toujours Messi, qui est comme un petit frère pour moi. Je l’apprécie beaucoup en tant que personne et en tant que joueur. Je l’ai vu grandir et j’ai un amour particulier pour lui. Pour moi, il est toujours le meilleur du monde », lançait-il en début de mois. Rio Ferdinand est lui plus du côté de Robert Lewandowski : « dans l’année civile, d’ailleurs, sur les 38 matchs qu’il a joués, il a 50 buts. Il est loin devant. C’est aujourd’hui dans le jeu, les buts sont ridicules, il marque tous les types de buts, c’est ce que j’aime chez lui ». Nul doute que les débats d'après-cérémonie seront enflammés !