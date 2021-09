les Lions de Sochaux enflamment la Ligue 2 française

Sociétaires du FC Sochaux Montbéliard en Ligue 2 française, quatre Sénégalais sont à l’origine du bon début de saison du club historique du football tricolore.Entraînés par Omar Daf, ancien international sénégalais finaliste de la CAN en 2002, Joseph Lopy (29 ans, milieu), Ousseynou Thioune (27 ans, milieu), Christophe Diedhiou (33 ans, défenseur) et Abdallah Ndour (27 ans, défenseur), n’ont pas manqué leurs débuts en cette saison 2021-2022 de la deuxième division française.Conformément au prono ligue 2 des experts établi en début de saison, les Sochaliens ont réalisé de grandes performances avant cette première trêve internationale, et pointent pour le moment en troisième position du classement avec le même nombre de points que le deuxième et virtuellement promu en Ligue 1, le Paris FC de Moustapha Name.A l’heure où les nombreux amoureux français de football n’ont d’intérêt que pour Messi et le PSG , les natifs de Boutoupa, Dakar et Rufisque font leur chemin en silence dans l’antichambre de l’élite, et s’affirment comme de sérieux candidats à la montée au Printemps prochain.Tous les quatre déjà sélectionnés avec les Lions au cours de leurs carrières, ils seront en tout cas à suivre avec la plus grande des attentions cette saison.Qui sait, après huit ans passés en Ligue 2, Sochaux retrouvera peut-être la lumière grâce à ses talents venus du Sénégal. C’est tout ce que l’on peut leur souhaiter.