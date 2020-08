Les Lyonnaises remportent leur 7e Ligue des champions, la 5e de suite

SPORT - Inarrêtables, les Lyonnaises ont remporté la septième Ligue des champions de leur histoire, la cinquième de suite, en dominant les Allemandes de Wolfsburg (3-1) ce dimanche 30 août en finale à Saint-Sébastien.





Les indétrônables ont fait la différence en première période avec des buts d’Eugénie Le Sommer (25e) et Saki Kumagai (44e). Les Allemandes ont réduit le score par Alexandra Popp (57e), avant que l’OL ne reprenne le large par la recrue Sara Björk Gunnarsdottir (88e), arrivée de Wolfsburg cet été.





Nette domination





Les reines d’Europe n’ont pas pu communier avec leurs supporters, dans le huis clos du stade Anoeta, mais cela ne les a pas empêchées de hurler leur joie au coup de sifflet final, titulaires et remplaçantes s’enlaçant avec émotion sur la pelouse.





Il était alors difficile de distinguer les larmes des gouttes de pluie tombées du ciel basque, mais les sourires des Lyonnaises étaient aussi larges que leur domination, nette.





L’absence majeure d’Ada Hegerberg, héroïne de la dernière finale avec un triplé express contre Barcelone (4-1), n’a pas grippé la machine à gagner lyonnaise. Sans la Ballon d’Or 2018, forfait au “Final 8”, la lumière est venue d’Eugénie Le Sommer (25e), Saki Kumagai (44e) et la recrue Sara Björk Gunnarsdottir (88e), venue cet été de... Wolfsburg.





Règne sans partage





Si les premiers titres de 2011 et 2012 sont loin d’être anecdotiques, l’histoire retiendra plus sûrement l’impensable quintuplé de la capitaine Wendie Renard et ses lieutenantes Sarah Bouhaddi et Le Sommer, le trio de tous les sacres.





Ce règne sans partage n’a bien sûr aucun équivalent dans le football féminin, où l’OL doit repousser une concurrence toujours plus motivée à l’idée de le faire chuter. Et la comparaison avec le Real Madrid d’Alfredo Di Stefano, vainqueur des cinq premières C1 (1956-1960), ne dit rien du mérite des Lyonnaises.





“Avant de parler de l’histoire, il faut d’abord jouer”, avait d’ailleurs mis en garde Renard, bien consciente qu’une pointe de suffisance face aux Allemandes décomplexées pouvait se payer cher.