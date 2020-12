Les modalités de qualification pour les JO de Tokyo 2021

Les minima réussis avant l’annulation des JO en 2020 pour cause de Covid-19 ne sont pas remis en cause, mais une nouvelle fenêtre pour les réaliser et pour faire évoluer le classement mondial s’est ouverte pour la plupart des disciplines le 1er décembre et se clora le 29 juin 2021.]Après cette date, World Athletics confirmera le nombre d’athlètes ayant atteint le niveau de performance suffisant, puis complètera ses épreuves sur la base du classement mondial.Pour le marathon et le 50 km marche, la période de qualification a repris plus tôt (1er septembre 2020) et se terminera plus tôt (31 mai 2021). Le Top-10 des Mondiaux de Doha en 2019 offre un ticket pour le Japon ainsi que les dix premières places des principaux marathons disputés depuis 2019.Chaque fédération ne peut cependant être représentée que par un maximum de trois athlètes par épreuve individuelle, à choisir parmi les potentiels qualifiés.Concernant les épreuves de relais, les huit meilleures nations des Mondiaux de relais 2021 (1 et 2 mai à Chorzow, en Pologne) seront automatiquement qualifiées pour Tokyo, si elles n’ont pas déjà obtenu leur billet lors des Mondiaux 2019 à Doha (huit premiers également).