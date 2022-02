Les premières conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur le monde du football

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'est invité en Ligue des Champions ce mercredi soir. Roman Yaremchuk a en effet célébré le but de l'égalisation de Benfica face à l'Ajax (2-2, 8e de finale aller) en arborant un T-shirt frappé de l'emblème national ukrainien. Le buteur lisboète avouait, quelques instants plus tard, au micro de CNN Portugal, sa «peur pour son pays» au vu de l'escalade des tensions entre les deux nations. Son partenaire en sélection Oleksandr Zinchenko s'est lui montré plus vindicatif sur ses réseaux sociaux en s'en prenant directement à la personne du président de la Fédération de Russie Vladimir Putin en lui souhaitant une mort dans d'atroces souffrances.



L'Ukraine, face à la situation critique, a elle décidé de mettre le football entre parenthèses. La Premier League ukrainienne, qui devait reprendre ce week-end après une longue trêve hivernale, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. «En raison de l'imposition de la loi martiale en Ukraine, le championnat d'Ukraine a été suspendu», peut-on lire sur le communiqué officiel de la Ligue locale. Suite à la publication de cette nouvelle, les joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev, une sacrée colonie, ont publié une vidéo pour demander de l'aide au gouvernement de Jair Bolsonaro pour pouvoir quitter un pays qui se prépare au pire.