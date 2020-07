Les préparateurs des gardiens de but lancent leur amicale

Les préparateurs de gardiens de but ont mis en place ce samedi une amicale pour formaliser leur métier, a annoncé à l’APS Sidate Sarr, un des coordonnateur de la structure.







‘’Nous avons un besoin de formaliser le métier des préparateurs de gardiens et donner un contenu aux entraînements’’, a expliqué l’ancien préparateur des gardiens de but de l’équipe nationale.





Sidate Sarr qui évoque la présence des préparateurs de gardiens de but dans toutes les équipes, estime qu’il est temps de formaliser les séances spécifiques à ce poste.





Après les syndicats des entraîneurs et des joueurs, les préparateurs de gardiens de but, lancent aussi leur amicale.





A ce niveau, l’entraîneur de l’US Gorée tient à rappeler que l’amicale dont il est membre ne vient pas en concurrence aux structures précitées. ‘’Les préparateurs sont en même temps membres du syndicat et aussi de l’Association des entraîneurs et éducateurs du football du Sénégal’’, a-t-il précisé.





Il souligne que c’est le besoin de formaliser l’entraînement des gardiens de but qui a suscité la mise en place de la structure.





L’ancien gardien de but des Lions, Cheikh Seck, est le président d’honneur de l’amicale. En plus de Sidate Sarr, les autres coordonnateurs de l’Amicale sont Tony Sylva et Khadim Faye.