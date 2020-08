Les propos d’Anelka envers Domenech déformés? La mise au point de L’Équipe

Nicolas Anelka l'incompris

Très attendu, le documentaire “Anelka l'incompris” est disponible sur Netflix depuis le 5 août. Évidemment, l’altercation entre l’attaquant français et Raymond Domenech lors du Mondial 2010 est évoquée. Interrogé à ce sujet, Williams Gallas, présent dans le vestiaire, assure que les propos rapportés par L’Équipe en Une ne sont pas exacts. Confronté à des accusations de “mensonge”, le quotidien a répondu dans un article réservé à ses abonnés.





“Va te faire enculer, sale fils de pute”. Ce titre surplombant les visages de Raymond Domenech et Nicolas Anelka est devenu l’un des plus célèbres du quotidien sportif. Des propos fleuris que l’ancien attaquant d’Arsenal aurait tenu à l’égard de son sélectionneur quelques heures plus tôt lors de la mi-temps du match contre le Mexique à la Coupe du Monde 2010. Pour rappel, il avait été écarté du groupe suite à l’accrochage, ce qui avait poussé ses partenaires à protester en demeurant assis dans leur bus à Knysna.