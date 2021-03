Les salaires du Real Madrid révélés, Eden Hazard deuxième joueur le mieux payé

Eden Hazard le deuxième joueur le mieux payé au Real Madrid

Depuis son arrivée à Madrid, Eden Hazard peine à rentabiliser les espoirs et les investissements financiers placés en lui, la faute à de multiples blessures. Le Diable Rouge, qui représente le coût salarial le plus important pour le club cette saison, n’a disputé que 13 matches toutes compétitions confondues. Au classement des joueurs les mieux payés chez les Merengue, il n’est devancé que par Gareth Bale, actuellement prêté à Tottenham. Sergio Ramos complète le podium.





Pas avare sur le marché des transferts, le Real Madrid dispose également de la deuxième plus grosse masse salariale du monde derrière son éternel rival, le Barça. Avec 750.000 euros par semaine, le joueur le mieux payé du club est Gareth Bale, acquis pour 120 millions d’euros en 2013. Les Spurs qui bénéficient du prêt du Gallois cette saison, prennent en charge la moitié de ses émoluments.

Deuxième de ce classement spécifique révélé par The Sun, c’est donc Eden Hazard qui représente le coût le plus important pour la direction madrilène actuellement, avec 480.000 euros perçus chaque semaine. Sergio Ramos suit avec 360.000 euros. Toni Kroos (240.000) et Luka Modric (240.000) figurent également dans le top 5.





On retrouve le nom de Thibaut Courtois à la 8e place avec 170.000 euros. Les joueurs les moins bien payés du Real sont Federico Valverde (70.000) , Ferland Mendy (61000) et Andriy Lunin (57.000).