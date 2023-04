Les Ultras du PSG souhaitent le départ de Galtier si les faits sont avérés

Le Collectif Ultras Paris a publié ce mercredi un communiqué suite aux révélations sur Christophe Galtier. Les supporters du club francilien ne veulent pas voir l'entraîneur rester si les accusations de Julien Fournier à son encontre sont finalement avérées.





Officiellement le PSG, l'OGC Nice et Christophe Galtier n'ont pas encore réagi aux révélations de l'After Foot concernant de potentiels propos racistes et islamophobes de l'entraîneur lors de son passage au club azuréen. Du côté de la direction parisienne, on ne veut pas précipiter les choses, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi a lancé sa propre enquête pour essayer d’en savoir plus. Les supporters du Collectif Ultras Paris ont déjà pris la parole sur cet épineux dossier.





"Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier, a estimé le groupe de supporters via un message partagé sur les réseaux sociaux ce mercredi. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre Virage."





Galtier se serait plaint du nombre de joueurs "noirs et musulmans" à Nice

En clair, les ultras du Paris Saint-Germain réclament le départ de Christophe Galtier si les accusations formulées par Julien Fournier, ex-directeur du football à Nice, dans un mail adressé à la direction de INEOS, venaient à être confirmées.