Lewis Hamilton et Ian Wright s'élèvent contre le traitement médiatique de Bukayo Saka en Angleterre

Le pilote de F1 Lewis Hamilton et l'ex-footballeur Ian Wright ont pointé la manière dont plusieurs médias britanniques ont couvert la défaite de l'Angleterre à domicile face à l'Islande (0-1), vendredi, dénonçant du racisme à l'encontre de Bukayo Saka.



C'est une semaine difficile pour les Anglais, à sept jours de leur entrée en lice à l'Euro. Vendredi, les hommes de Gareth Southgate se sont inclinés à Wembley face à l'Islande (0-1), au bout d'une prestation peu convaincante pour une nation dont le titre est l'objectif.





La couverture de cette défaite par les médias anglais a été vivement critiquée par deux personnalités du sport britannique, le pilote de F1 Lewis Hamilton et l'ex-footballeur Ian Wright, lesquels ont dénoncé le racisme qui guiderait les choix de Unes des tabloïds.





Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a partagé un post Instagram de Versus, un compte mêlant culture et football. On peut y lire : « Nous devons demander des comptes aux médias anglais qui dénigrent systématiquement les joueurs noirs. Il faut mettre un terme à la désignation constante de boucs émissaires parmi les joueurs noirs. Cette discrimination raciale endémique n'a pas sa place dans le football, mais d'innombrables médias laissent entendre le contraire. »









Dans les médias, Saka était principalement affiché lors des comptes rendus sur la défaite. Le joueur d'Arsenal n'est entré en jeu qu'à la 65e minute, alors que les Three Lions étaient déjà menés.





Ian Wright, ex-international anglais (33 sélections entre 1991 et 1998, sa période chez les Gunners), a pour sa part publié un tweet pour appeler à l'unité : « Aujourd'hui plus que jamais, soutenons et appuyons ces jeunes. Nous pouvons tous voir ce qui se passe et qui se prépare à être le visage de la défaite. Nous allons être bombardés d'explications et de justifications, mais ceux qui décident qui sera dans les dernières pages (celles consacrées au sport) savent ce qu'ils font. Gardons notre énergie pour donner à ces joueurs de l'amour et du soutien tout au long du tournoi. »









Saka avait lui-même déjà dénoncé le racisme dont il avait été victime sur Internet, après la finale de l'Euro 2021 perdue à domicile aux tirs au but, face à l'Italie (1-1, 2-3).