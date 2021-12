Lewis Hamilton fait chevalier quelques jours après son immense déception en F1

La caresse après la claque. Quelques jours après avoir manqué un huitième titre de champion du monde de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton a été anobli par le Prince Charles lors d’une cérémonie organisée mercredi 15 décembre au château de Windsor en Angleterre.



Hamilton, 36 ans, a été incorporé dans la liste des membres des honneurs du Nouvel An, un système de nomination de nouveaux membres des ordres de chevalerie, à l’issue d’une saison où il a dépassé la barre des 100 victoires en Grand Prix, pour porter son total record à 103 succès.