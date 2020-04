LFP France : La fin des championnats a été votée

Le conseil d'administration de la Ligue vient de voter la fin officielle de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2.





Ce jeudi après-midi se tient actuellement un conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP). Il y a quelques minutes, ses membres ont voté la fin officielle des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette tendance se dessinait depuis ce matin et la réunion d'un bureau de l'instance qui n'a pas de pouvoir décisionnaire mais peut faire des recommandations.





Le CA va devoir désormais se prononcer sur les enseignements à tirer du classement de cette saison tronquée : deux relégations en Ligue 2 (Amiens, 19e, et Toulouse, 20e) et deux montées dans l'élite (Lorient, 1er, et Lens, 2e). Le PSG serait donc sacré champion.





Si l'on se fie à la tendance qui s'est dégagée lors du bureau, le classement pourrait être calculé selon le critère du ratio « nombre de points/matches joués » à l'issue de la 28e journée, la dernière disputée (mais pas dans son intégralité).





Plus d'informations à venir.