Lidl Starligue : la fin de saison annulée, le PSG désigné champion

La Ligue nationale de handball (LNH) a confirmé mardi l'annulation de la fin de saison de ses Championnats en raison de la crise du coronavirus. Le PSG a été désigné champion de France.







La saison 2019-2020 de Lidl Starligue est terminée. Comme prévu, le comité directeur de la Ligue nationale de handball a voté mardi l'annulation des huit dernières journées du Championnat, et également de la fin de saison de Proligue (D2) en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le Final Four de la Coupe de la Ligue, initialement programmé les 15 et 16 mars derniers au Mans, est lui aussi annulé.





Si le moindre espoir de disputer la fin de saison subsistait dans l'esprit des dirigeants de la Ligue nationale de handball (LNH), il a été balayé par le discours d'Emmanuel Macron lundi soir, prolongeant le confinement jusqu'au 11 mai et interdisant les grands rassemblements jusqu'à mi-juillet. Ce qui ne permettait d'envisager qu'une reprise début juin et à huis clos, inconcevable sur le plan économique.







Le passage à seize clubs en place dès la saison 2020-2021

La LNH a donc entériné le classement à l'issue de la 18e journée de Lidl Starligue, la dernière à avoir été disputée. Le Paris-SG est ainsi sacré champion pour la sixième fois d'affilée, ce qui faisait consensus au vu de son outrageuse domination sur les deux premiers tiers de la saison : le club de la capitale, toujours invaincu, comptait six points d'avance sur le deuxième, Nantes. Le PSG est directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Ses poursuivants Nantes, Nîmes, Montpellier et Toulouse sont qualifiés pour la Ligue européenne (C2, ex-Coupe de l'EHF) et Nantes devrait pouvoir obtenir une invitation en C1.









Il n'y aura pas de descente, mais deux montées : l'élargissement de l'élite de quatorze à seize clubs, programmé pour 2021-2022, a été avancé d'un an afin d'amortir le choc économique pour les clubs. Comme pressenti, les deux promus sont Cesson-Rennes et Limoges, qui pointaient aux deux premiers rangs de la Proligue avant l'arrêt de la compétition.





La Proligue comptera toujours 14 équipes en 2020-2021, avec le SCO Angers et Sarrebourg (qui possédaient le statut « voie d'accession au professionnalisme »), promus de Nationale 1 sous réserve du respect du cahier des charges.





La Coupe de la Ligue et la Coupe de France pourraient être fusionnées





La LNH poursuit ses travaux sur la reprise de ses compétitions la saison prochaine, qui « à ce stade, pourrait se situer entre fin août et début octobre », en fonction du contexte sanitaire, indique-t-elle dans son communiqué. Afin de limiter le nombre de matches dans une saison olympique, qui s'annonce extrêmement chargée pour les joueurs, elle envisage « la suppression éventuelle de certaines compétitions ». Selon nos informations, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France pourraient être fusionnées. Elle a aussi engagé une réflexion sur « un format événementiel inédit qui offrirait l'opportunité de renouer le contact avec le public » dans le cadre de la préparation d'avant-saison.





La Ligue souligne en conclusion « l'importance qu'accordent l'ensemble des acteurs du handball professionnel à la défense de l'intérêt général, aux enjeux de santé publique et des sportifs, et enfin à la sauvegarde d'un modèle économique fragilisé », qui nécessitera un « plan de relance du handball professionnel ».